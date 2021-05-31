АВТОВАЗ раскрыл подробности о новых моделях LADA

АВТОВАЗ до 2025 года планирует выпустить четыре новые модели LADA на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan.

Как рассказал газете «Волжский автостроитель» исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу Кура Сельчук, одна из них – LADA Niva нового поколения, которая будет представлена в 2024 году и останется настоящим внедорожником благодаря высокому дорожному просвету, системе полного привода и понижающему ряду передач. При этом топ-менеджер отметил, что такого внедорожного блока в платформе CMF-B сейчас нет, и поэтому службе инжиниринга АВТОВАЗа предстоит самостоятельно создать его. По неофициальным данным, дизайн новой «Нивы» уже запатентован, но на АВТОВАЗе официально эту информацию не подтверждают, пишет издание «За рулем». Как сообщалось ранее, новое поколение внедорожника Niva получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки.

В 2025 году в модельном ряду LADA появится кроссовер сегмента С-SUV, близким родственником которого, вероятно, окажется кроссовер Dacia Bigster, чей дизайн был недавно запатентован. Размеры новинки должны быть сопоставимыми с габаритами таких автомобилей, как Hyundai Tucson или KIA Sportage.

Две другие новинки – новые поколения Granta и Vesta. Перейдя на новую платформу, эти модели смогут оснащаться рядом современных систем безопасности и помощи водителю.

Также стало известно, что новые модели LADA получат российские двигатели, в том числе недавно обновленный 1,6-литровый 8-клапанный мотор. Также будут 16-клапанные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Оба двигателя планируется в ближайшие годы модернизировать, в том числе для того, чтобы подогнать их для установки на новую платформу CMF-B.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ