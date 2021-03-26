АВТОВАЗ возобновил локальное производство автомобилей LADA в Казахстане

Сегодня, 26 марта 2021 года, в присутствии премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина был подписан договор о сотрудничестве между АО «АВТОВАЗ» и ГК «Аллюр» (в группу компаний Allur Group входит производственное предприятие ТОО «СарыаркаАвтоПром», дистрибьюторская и дилерская сеть Allur Auto).
Документ пока не закрепляет объемы будущего производства и линейку автомобилей LADA, которые будут выпускаться в Костанае для местного рынка, его, скорее, можно воспринимать как протокол о намерениях. Как собщает пресс-служба АВТОВАЗа, «информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщена дополнительно, по мере финализации дополнительных соглашений». А пока в производство запущена только одна модель - Niva Travel.
Напомним, что в феврале АВТОВАЗ приостановил сборку автомобилей LADA в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке. Как отметили в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в результате остановки завода потребители столкнулись с дефицитом наиболее востребованных автомобилей и ценовым ростом.
«Я искренне рад возобновлению локального производства LADA в Казахстане, - заявил в ходе подписания договора президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис. - В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель – внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели LADA. Казахстан является ключевым экспортным рынком для АВТОВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда», - заявил Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.
В рамках заключенного договора ГК «Аллюр» планирует выпускать в Казахстане широкую линейку LADA «в объемах, которые будут необходимы для местного рынка».
Кстати, в 2020 году АВТОВАЗ поставил в Казахстан 17,5 тыс. автомобилей LADA, включая машинокомплекты, а рыночная доля марки LADA в стране составила 19,6%. Самыми продаваемыми моделями LADA локального производства были LADA Granta (7557 шт.), LADA Vesta (3767 шт.) и LADA 4x4 (3062 шт.).
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Фото: АВТОВАЗ