АВТОВАЗ возобновил локальное производство автомобилей LADA в Казахстане

Сегодня, 26 марта 2021 года, в присутствии премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина был подписан договор о сотрудничестве между АО «АВТОВАЗ» и ГК «Аллюр» (в группу компаний Allur Group входит производственное предприятие ТОО «СарыаркаАвтоПром», дистрибьюторская и дилерская сеть Allur Auto).

Документ пока не закрепляет объемы будущего производства и линейку автомобилей LADA, которые будут выпускаться в Костанае для местного рынка, его, скорее, можно воспринимать как протокол о намерениях. Как собщает пресс-служба АВТОВАЗа, «информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщена дополнительно, по мере финализации дополнительных соглашений». А пока в производство запущена только одна модель - Niva Travel.

Напомним, что в феврале АВТОВАЗ приостановил сборку автомобилей LADA в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке. Как отметили в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в результате остановки завода потребители столкнулись с дефицитом наиболее востребованных автомобилей и ценовым ростом.