АВТОВАЗ остался без производства автомобилей LADA в Казахстане

АВТОВАЗ приостановил сборку автомобилей LADA в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке. Дело в том, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан требует от предприятия «Азия Авто» вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.) за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Сейчас на заводе идут сокращения, а АВТОВАЗ значительно просел в продажах на местном рынке, ожидая решения апелляционной инстанции по возврату льгот и компенсации утильсбора, пишет газета «Коммерсант».

Существующее предприятие «Азия Авто» выпускает автомобили методом крупноузловой сборки. Предполагалось, что в дальнейшем производство LADA в Казахстане разместится на новом заводе полного цикла «Азия Авто Казахстан» (75% у «Бипэк», 25% у АВТОВАЗа) мощностью 120 тыс. машин в год с инвестициями 840 млн долларов, но эта площадка до сих пор не запущена, в частности, из-за проблем с кредиторами.

Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском предприятия «Сарыаркаавтопром», где производятся старые модели Chevrolet, а также сборочной площадки Hyundai «Астана Моторс». На «Сарыаркаавтопром» недавно перешел и выпуск автомобилей KIA, которые долгое время собирались на «Азия Авто». По данным источников в отрасли, предложение о переносе производства на эту площадку поступало и АВТОВАЗу.

В свою очередь, на АВТОВАЗе заявили, что внимательно отслеживают ситуацию и «уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия LADA в Казахстане», отметив, что это один из ключевых экспортных рынков для бренда.

В 2020 году АВТОВАЗ поставил в Казахстан 17,5 тыс. автомобилей LADA, включая машинокомплекты, а рыночная доля марки LADA составила 19,6%. Самыми продаваемыми моделями LADA локального производства стали LADA Granta (7557 шт.), LADA Vesta (3767 шт.) и LADA 4x4 (3062 шт.). По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), выпуск автомобилей LADA в стране вырос на 8% до 15,9 тыс. единиц. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в результате остановки крупнейшего автозавода страны потребители столкнулись с дефицитом наиболее востребованных автомобилей и ценовым ростом в ключевых сегментах, достигшим к концу прошлого года 20%.

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