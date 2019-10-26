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Рынок транспортных средств в Казахстане

Рынок транспортных средств в Казахстане

Дата выхода:26.10.19
Формат:MS Excel (xlsx)
от 5 000 руб.
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Начиная с 2014 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств в Казахстане. Марочно-модельная  и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.

Типы ТС:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили;
  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • мототехника
  • прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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