Рынок транспортных средств в Казахстане

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Начиная с 2014 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств в Казахстане. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.
Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.
Типы ТС:
Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
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