АВТОВАЗ в течение года запустит сборку автомобилей в Узбекистане

АВТОВАЗ в течение года планирует запустить в Узбекистане сборку автомобилей LADA и Renault с локальным партнером. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, отметив, что это «разумный способ развивать свое присутствие на этом рынке». По его мнению, рыночная доля LADA в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой в связи с работой на местном рынке UzAuto. Кроме того, президент АВТОВАЗа сообщил, что в сферу интересов экспортной деятельности предприятия также входят Африка и Ближний Восток.

Комментируя долю рынка в других странах-импортерах, Николя Мор добавил, что цель АВТОВАЗа – минимум 20% рынка для LADA и 5% для Renault в Казахстане. Автопроизводитель не ожидает серьезного роста объемов экспорта в Беларуси в 2021 году, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, по итогам 2020 года АВТОВАЗ поставил на экспорт более 41 тыс. автомобилей LADA – на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для АВТОВАЗа остаются Казахстан (17,5 тыс. шт., +17%) и Беларусь (10,3 тыс. шт., -36%), где LADA является брендом №1 с долей 19,6% и 19,5% соответственно. Стоит также отметить, что LADA Granta в Казахстане и LADA Vesta в Беларуси стали самыми продаваемыми моделями на местных рынках.

В Узбекистане по итогам 2020 года было реализовано 5 тыс. автомобилей LADA (-24%), обеспечив российской марке первое место в рейтинге продаж. Кроме того, российский бренд лидирует на рынке Азербайджана. Добавим, что в прошлом году у АВТОВАЗа появились новые импортеры в Армении, Таджикистане и Туркменистане, а также за рубежом было открыто 5 новых дилерских центров LADA.

В каких российских городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ