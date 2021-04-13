АВТОВАЗ начал разработку системы безопасности и помощи водителю ADAS

АВТОВАЗ разработает собственные автоматизированные системы безопасности и помощи водителю ADAS. Речь идет о таких интеллектуальных помощниках, как устройство слежения (предупреждения о смене полосы) за разметкой, удержание в полосе, предупреждение ДТП превентивным торможением, считывание дорожных знаков, обмен автомобиля информацией с инфраструктурой дороги и прочее.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе АВТОВАЗа, за последние три года компания вложила более 8 млрд рублей в развитие инжиниринга. Благодаря сотрудничеству с Renault, предприятие сможет оперативно вывести на рынок автомобили LADA с электронными помощниками, однако пока на АВТОВАЗе спешить с этим не будут. Такая аппаратура сделает модели LADA дорогими, что нивелирует их конкурентное преимущество, считают эксперты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», к 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

В декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

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Фото: АВТОВАЗ