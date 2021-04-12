АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто. Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta, включая версию Sport, а также XRAY Cross и XRAY, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Планируется, что в дальнейшем новая мультимедийная система появится и в других моделях LADA.

На моделях семейства Vesta LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856,9 тыс. рублей. Для модели XRAY Cross доступна в рамках пакета Prestige, a также в исполнении Instinct по цене от 973,9 тыс. рублей. Для модели XRAY – в комплектации Luxe с пакетом Prestige по цене от 887,9 тыс. рублей.

Новая мультимедийная система LADA EnjoY Pro обеспечивает функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, со встроенным Яндекс.Авто и поддержкой проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto. Система работает под управлением модифицированной Яндекс.Авто автомобильной версии Android 9 и отличается возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, Алисой и Заправками. Помимо этого, можно синхронизировать систему со своей учетной записью Яндекса. Так водители смогут строить маршруты на телефоне и переносить их на экран Яндекс.Авто.

LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто – это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, качественный объемный звук ARKAMYS, а также регулярно обновляемое программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы.

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Фото: АВТОВАЗ