Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 полугодии 2021 года

По итогам января – июня 2021 года в России было продано 870 749 новых легковых автомобилей и LCV. Это на 36,9% больше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть итоги 1 полугодия на авторынке более детально.

Лидерство на российском рынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период составили 200 219 единиц, продемонстрировав рост (+51%). Таким образом, ее доля оказалась равной 23%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (108 344 шт.) и Hyundai (91 070 шт.), которые тоже показали увеличение продаж (+33,4% и +42,6% соответственно). В ТОП-10 марок почти все имеют положительную динамику, а небольшое падение отмечено только у Nissan (-1,6%). При этом лучше всех ситуация сложилась у Skoda (+54,3%).

В модельной структуре российского рынка по итогам полугодия лидирует отечественная LADA Granta, проданная в количестве 71 208 экземпляров – на 42,6% больше, чем год назад. На второй позиции – LADA Vesta с результатом 57 031 штука (+33,8%), на третьей – корейская Kia Rio (44 750 шт.; +23,7%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (38 800 шт.; +31,3%) и седан Solaris (33 541 шт.; +81,9%).

Здесь стоит отметить, что вся двадцатка моделей-лидеров демонстрирует положительную динамику. Самый высокий рост объемов продаж показал Skoda Karog (+128%), наименьший - Toyota RAV4 (+19%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.