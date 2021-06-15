АВТОВАЗ повысил цены на техобслуживание LADA

АВТОВАЗ изменил регламент и повысил цены на техническое обслуживание автомобилей LADA. По данным сайта «Лада.Онлайн», теперь завод предписывает чаще менять ремень ГРМ, тормозную и охлаждающую жидкость. Цены на техобслуживание увеличились на 6 - 50% в зависимости от модели и количества регламентных работ - например, «нулевое» ТО стало дороже всего на 100 - 400 рублей, а прибавка за ТО-6 достигает 9000 рублей.

Повышение стоимости технического обслуживания не коснется только владельцев LADA Priora и Niva (бывшая Chevrolet Niva). Регламентные работы дилеров АВТОВАЗа с остальными моделями LADA подорожали, причем сильнее всего увеличились цены на ТО семейств Vesta и Largus, отмечает портал Motor.ru.

Кроме того, стало известно, что с июня 2021 года ремень газораспределительного механизма (ГРМ) рекомендуется менять при пробеге 90 тыс. км на ТО-6 (ранее замена ГРМ была предусмотрена при пробеге 180 тыс. км). Частоту замены тормозной жидкости увеличили до 45 тыс. км (было 90 тыс. км), а охлаждающую жидкость теперь нужно менять при пробеге 75 тыс. км (было 90 тыс. км).

В прошлый раз техническое обслуживание автомобилей LADA дорожало год назад, так что частыми повышения цен на ТО не назвать. А вот на автомобили АВТОВАЗ переписывает ценники чуть ли не ежемесячно - например, с 1 января по 1 мая 2021 года прайс-листы корректировали в сторону увеличения трижды.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ