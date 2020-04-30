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Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей

Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей

Дата выхода: 30.04.20
Формат: MS Excel (xlsx)
от 5 000 руб.
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Отчет содержит статистические данные сервисного парка легковых и легких коммерческих автомобилей в России на начало 2020 года и позволяет увидеть потенциал регионов по сервису гарантийных и негарантийных автомобилей. 

На текущий момент произведена обработка данных по паркам легковых и легких коммерческих автомобилей, начиная с 2014 по 2019 годы выпуска. 

Стандартная структура данных:

  • марка
  • модель
  • год выпуска
  • гарантийный период
  • остаток гарантийного периода
  • год окончания гарантии

Обновление: 2 раза в год

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров.

Следует подчеркнуть, что предлагаемые данные отражают исключительно процесс наличия гарантии по признаку времени и не учитывают пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания срока гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).

В ряде случаев информация по гарантии может быть неопределенной для автомобилей, ввезенных из-за рубежа на территорию РФ физ. лицами или организациями, минуя официальный импорт автопроизводителей (доля таких автомобилей, по нашей оценке, крайне мала и не превышает 1,5-2%).

 

Указана стоимость за 1 город/регион РФ за 1 тип ТС.

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