Сборка LADA Niva Travel будет перенесена на конвейер АВТОВАЗа

АВТОВАЗ перенесет производство внедорожника LADA Niva Travel на основную производственную площадку – линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «ЛАДА Запад Тольятти» будет законсервирован, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, в результате переноса производства LADA Niva Travel сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» станут сотрудниками АВТОВАЗа и получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, предусмотренным коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Напомним, производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го, а в продажу новинка поступила в феврале этого года. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 762 тыс. 900 рублей и 859 тыс. 900 рублей соответственно.

LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ