Европейские продажи LADA в мае продолжили расти на низкой базе

По итогам мая в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 146 новых автомобилей LADA, что на 11,5% больше по сравнению с прошлым годом. С начала 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 628 единиц, снизившись на 25,1%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

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