В России выпущено 10 тысяч битопливных автомобилей LADA

АВТОВАЗ совместно с партнером «АТС-Авто» выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль LADA с момента начала производства в июне 2017 года. Юбилейным стал седан LADA Vesta CNG, который первым получил двухтопливную версию, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Кроме того, в апреле 2019 года был налажен выпуск LADA Largus CNG.

Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и метан, который является наиболее экологичным и недорогим видом горючего. Природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации автомобиля: при среднегодовом пробеге в 20 тыс. км затраты на топливо снижаются до 3 раз, а экономия достигает 40 тыс. рублей (в зависимости от стиля вождения). Благодаря своей экономичности битопливные автомобили успешно используются в качестве рабочего транспорта, к примеру, около 30% LADA Vesta CNG эксплуатируются в службах такси. Стоимость LADA Vesta CNG составляет от 805,9 тыс. рублей, с учетом государственной субсидии Ecogas, введенной по инициативе Минпромторга РФ.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

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Фото: АВТОВАЗ