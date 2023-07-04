Кадровые перестановки в автомобильном мире: итоги 1 полугодия 2023 года

Пришло время обновить нашу визитницу – добавить в нее новые имена, освободив от тех, с которыми в бизнесе мы перестали пересекаться. За прошедшие полгода в автомобильном мире появился новый президент в компании Subaru, сменился гендиректор у Mazda. Однако в силу многих причин для нас сегодня важнее перестановки в России, а именно: в Минпромторге, на АВТОВАЗе, КАМАЗе, УАЗе, заводах «Соллерс» и «Москвич». В центре внимания – период с 1 января по 30 июня 2023 года.



ЯНВАРЬ

Бывший глава Aurus Николай Ходосевич с 9 января 2023 года назначен директором по закупкам «Соллерс». Теперь он курирует программы локализации компонентной базы и развития поставщиков для всех производственных площадок группы «Соллерс».

Автомобильная Группа «АВИЛОН» объявила об изменениях в составе операционного управления компанией. Андрей Павлович занял пост президента и будет больше сосредоточен на стратегии, а должность гендиректора перешла к Александру Никонову.

ФЕВРАЛЬ

С 1 февраля назначены новые руководители производственных предприятий, входящих в группу «Соллерс», сообщает пресс-служба автопроизводителя. Генеральным директором «Соллерс Алабуга» назначен Алексей Матасов, ранее занимавший должность исполнительного директора этого предприятия. На должность генерального директора Ульяновского автозавода назначен Алексей Спирин. Позицию руководителя Заволжского филиала ООО «УАЗ» занял Ильнур Сахабиев, ранее бывший гендиректором ООО «Литейный завод «РосАЛит» и являющийся производственным директором завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Производственную площадку «Соллерс» во Владивостоке – ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии» – возглавил Ильдар Хисматуллин, который ранее занимал должность заместителя гендиректора СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

С 1 февраля на КАМАЗе директором департамента продуктового менеджмента стал Сергей Серебряков. Пост директора департамента развития персонала заняла Лениза Хурматуллина, до этого занимавшая должность заместителя директора по персоналу.

В конце февраля куратором автопрома в Минпромторге назначен Игорь Бойцов (с сентября должность оставалась вакантной). Бывший глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак (на фото слева) в начале 2023 года вышел на работу в калининградский завод «Автотор».

МАРТ

В марте из отчетности АВТОВАЗа стало официально известно, кто же остался в совете директоров компании – после того, как Renault закрыл сделку по уходу из РФ, а также после того, как несколько российских топ-менеджеров покинули свои посты в совете. Вот кто сегодня входит в совет директоров АВТОВАЗа:

вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров;

гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин;

президент АВТОВАЗа Максим Соколов;

экс-глава ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин;

глава совета ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Эдуард Вайно;

директор департамента конверсионной деятельности «Ростеха» Максим Нагайцев;

глава профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

В марте генеральным директором сервисно-сбытового холдинга «Лада-Сервис» (дочерняя структура АВТОВАЗа) назначена Лилия Шиляева. Она также выступает руководителем автоцентра «Иж-Лада» (входит в «Лада-Сервис») и Международной ассоциации дилеров (МАД, объединяет дилеров АВТОВАЗа). На посту главы холдинга «Лада-Сервис» Лилия Шиляева сменила Евгения Чуканова, который возглавил компанию в октябре 2021 года, перейдя с должности директора по финансам АВТОВАЗа.

Во второй половине марта генеральным директором производственной площадки LADA в Санкт-Петербурге назначен Иван Миронов, ранее занимавший должность старшего советника президента АВТОВАЗа.

В конце марта Президентом РОАД избран Алексей Подщеколдин – председатель совета директоров ГК «БН-Моторс». На этом посту он сменил Вячеслава Зубарева (на фото справа).

МАЙ

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Игорь Бойцов ушел в отставку.

ИЮНЬ

Куратором автопрома в Минпромторге назначен Тигран Парсаданян (вместо ушедшего ранее Игоря Бойцова).

Гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин (на фото слева) покинул свой пост. При этом он займет должность председателя совет директоров и будет осуществлять общее кураторство завода. В свою очередь, новым гендиректором завода «Москвич» назначен Ханс-Петер Мозер.