Назначен гендиректор производственной площадки LADA в Санкт-Петербурге

Генеральным директором производственной площадки LADA в Санкт-Петербурге назначен Иван Миронов, ранее занимавший должность старшего советника президента АВТОВАЗа. В числе его основных задач на новом посту – скорейшее восстановление производства автомобилей в Санкт-Петербурге, а также задействование мощностей местных поставщиков для локализации, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Иван Миронов родился в Саратове в 1985 году. В 2007 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова по специальности «Экономика и управление предприятием», а в 2012-м – Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С 2011 по 2018 год г-н Миронов работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, пройдя путь от старшего специалиста до помощника Министра и заместителя директора Административного департамента. В 2018 – 2019 годах занимал должность советника генерального директора ПАО «Группа ЛСР». В 2019 году перешел на позицию руководителя аппарата вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга, где работал до 2022 года. С июня 2022 года – старший советник президента АВТОВАЗа, курирующий в том числе интеграцию производственной площадки в Санкт-Петербурге в периметр компании.

Напомним, в феврале 2023 года АВТОВАЗ приобрел 99-процентную долю в уставном капитале «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», где во втором полугодии 2023 года будет налажен выпуск новых автомобилей сегментов С и D под брендом LADA. По неофициальным данным, одной из них станет локализованный среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77. В настоящее время осуществляется оформление документов и получение необходимых согласований для переименования производственной площадки в «LADA – Санкт-Петербург».

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

В октябре 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, в феврале 2023 года АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению у ФГУП «НАМИ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ