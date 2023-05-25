Куратор автопрома в Минпромторге покидает свой пост

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Игорь Бойцов уходит в отставку. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, знакомые с деятельностью департамента, однако имя потенциального преемника на этом посту им неизвестно.

Напомним, Бойцов возглавил департамент автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга лишь три месяца назад, в конце февраля 2023 года. До этого должность была вакантной с сентября 2022-го, когда вышел в отставку возглавлявший департамент на протяжении пяти лет Денис Пак. Причины скорого ухода Игоря Бойцова со своего поста в Минпромторге источники «Ведомостей» не сообщают. Вероятно, Бойцов, который в последние годы занимал ведущие менеджерские позиции на предприятиях иностранных автоконцернов в России, просто оказался не на своем месте, рассуждает один из собеседников.

Игорь Бойцов окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет. Карьеру в автопроме начал в 2000 году на площадке Ford во Всеволожске (закрыта в 2019 году), руководил проектом запуска производства Ford Focus второго поколения на российском рынке. В 2006 - 2012 гг. занимал различные руководящие должности на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, включая позицию заместителя директора по производству и руководителя проекта по выпуску Camry. С 2013-го был директором завода Renault в Москве, где руководил запуском производства кроссовера Kaptur. В 2017 - 2021 гг. Игорь Бойцов занимал пост гендиректора завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ занимается разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автомобильной промышленности, в том числе в производстве автокомпонентов, а также других отраслях промышленности. Кроме того, в задачи департамента входит разработка проектов стратегий и программ развития отраслей промышленности, а также анализ влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на развитие отраслей промышленности, входящих в сферу деятельности департамента.

Фото: Nissan