«Соллерс» назначил новых руководителей своих предприятий

Компания «Соллерс» провела организационные изменения в структуре операционного управления группы. С 1 февраля 2023 года назначены новые руководители производственных предприятий, входящих в группу «Соллерс», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, генеральным директором «Соллерс Алабуга» назначен Алексей Матасов, ранее занимавший должность исполнительного директора этого предприятия и работающий в группе с 2008 года.

На должность генерального директора Ульяновского автозавода назначен Алексей Спирин, который присоединился к группе «Соллерс» также в 2008 году и до настоящего момента занимал позицию исполнительного директора УАЗа.

Позицию руководителя Заволжского филиала ООО «УАЗ» занял Ильнур Сахабиев, ранее назначенный генеральным директором ООО «Литейный завод «РосАЛит» и также являющийся производственным директором завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Производственную площадку «Соллерс» во Владивостоке – ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии» – возглавил Ильдар Хисматуллин, который работает в компании с 2005 года и ранее занимал должность заместителя генерального директора СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Одновременно упраздняются должности исполнительных директоров производственных площадок «Соллерс».

Как отметил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, состоявшаяся кадровая ротация на производственных предприятиях компании отражает уже сложившуюся за прошедший год структуру управления, в которой операционные руководители автозаводов приняли на себя всю полноту полномочий по обеспечению текущей производственной деятельности, а совет директоров и менеджмент «Соллерс» сосредоточились на вопросах стратегии, развития продуктовой линейки, формирования новых партнерств в области производства автомобилей и компонентной базы, а также на вопросах подготовки и реализации инвестиционной программы группы.

Фото: «Соллерс»