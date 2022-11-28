Дилерские сети автопроизводителей в РФ

После начала специальной военной операции на территории Украины последовали экономические санкции и ограничения, введенные США, ЕС и другими странами против России. И, как следствие, многие зарубежные автомобильные компании заявили об остановке экспорта своей продукции в РФ, а также локализованных производств. Возникшая геополитическая ситуация также усугубила проблемы поставок автокомпонентов для отечественной автомобильной промышленности, что привело к временному прекращению производства. Результатом описанной цепочки событий стал сильный обвал российского рынка новых автомобилей.

В создавшихся условиях на автомобильном рынке РФ все острее встает вопрос о дальнейшей динамике развития дилерской сети. После прекращения экспортных поставок и закрытия локализованных производств многими мировыми автопроизводителями дилеры оказались в ситуации, когда надо закрывать автосалоны ушедших брендов или продолжать торговлю без действующих соглашений, в том числе с помощью «параллельного импорта».

Еще одним спасением стал приход на рынок китайских производителей, начавших заполнять свободные ниши. Таким образом в шоурумах рядом с моделями ушедших брендов встали автомобили из Поднебесной. Поэтому мы наблюдаем в текущем году совершенно незначительное сокращение дилерских соглашений, скомпенсированное большим количеством новых контрактов с «китайцами».

По состоянию на октябрь 2022 года на территории РФ насчитывается более 3,1 тысячи дилерских центров всех официально представленных на рынке автопроизводителей. Под этой цифрой мы подразумеваем не столько действующие автосалоны, сколько количество имеющихся дилерских соглашений по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество дилерских контрактов сократилось на 2 единицы. Отметим, что после начала СВО на Украине и ухода многих брендов с рынка РФ российские дилеры еще не расторгли контракты, распродавая остатки автомобилей на складах.

Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам.

Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов. Еще мы добавили мнения экспертов о перспективах дилерских сетей в России.

В третьем разделе, где представлены 50 крупнейших игроков российского авторитейла по объему выручки в первой половине 2022 года, вы сможете более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности. Четвертый раздел содержит подробно изложенные характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.

Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, АО «ППК», отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.