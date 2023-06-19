Куратором автопрома в Минпромторге назначен Тигран Парсаданян | АВТОСТАТ

Куратором автопрома в Минпромторге назначен Тигран Парсаданян

0

Минпромторг РФ

Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы
Все готовые отчёты

Директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначен Тигран Парсаданян, до этого занимавший должность заместителя. На новом посту он сменил Игоря Бойцова, который в конце мая ушел в отставку, пишет издание «АвтоБизнесРевю».

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ занимается разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автомобильной промышленности, в том числе в производстве автокомпонентов, а также других отраслях промышленности. Кроме того, в задачи департамента входит разработка проектов стратегий и программ развития отраслей промышленности, а также анализ влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на развитие отраслей промышленности, входящих в сферу деятельности департамента.

Фото: Минпромторг РФ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствокадровые назначенияроссийский автопромгосподдержкакадровые перестановки

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно