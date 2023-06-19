Куратором автопрома в Минпромторге назначен Тигран Парсаданян

Директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначен Тигран Парсаданян, до этого занимавший должность заместителя. На новом посту он сменил Игоря Бойцова, который в конце мая ушел в отставку, пишет издание «АвтоБизнесРевю».

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ занимается разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автомобильной промышленности, в том числе в производстве автокомпонентов, а также других отраслях промышленности. Кроме того, в задачи департамента входит разработка проектов стратегий и программ развития отраслей промышленности, а также анализ влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на развитие отраслей промышленности, входящих в сферу деятельности департамента.

Фото: Минпромторг РФ

