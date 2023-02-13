На КАМАЗе назначены новые директора двух департаментов

Директором департамента продуктового менеджмента КАМАЗа с 1 февраля назначен Сергей Серебряков. Он имеет два высших образования: в 1996 году окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств», в 1999 году – заочно Чувашский государственный университет им И.Н. Ульянова по специальности «Финансы и кредит», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Начиная трудовую деятельность в должности экономиста в 1995 году в Казани, Сергей Серебряков уверенно поднимался по карьерной лестнице. В 2007 году стал генеральным директором «ГлавАвтоТех», в 2010-м перешел в ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» руководителем отдела по спецтехнике и оформлению, за четыре года дорос до заместителя гендиректора по продажам и сервису. В 2015 году пришел в ТФК «КАМАЗ» директором по прицепной технике, затем стал заместителем гендиректора по спецтехнике. С 2018 года был советником генерального директора КАМАЗа по спецтехнике, в 2022-м стал консультантом генерального директора по спецтехнике ТФК «КАМАЗ».

Кроме того, пост директора департамента развития персонала КАМАЗа заняла Лениза Хурматуллина, до этого занимавшая должность заместителя директора по персоналу автомобильного завода. В 2004 году она окончила Камский государственный политехнический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». Трудовую деятельность начала еще студенткой – в качестве методиста на своей кафедре, получив диплом, устроилась ведущим экономистом аналитической группы в «КамГЭСэнергострой». В разные годы работала по специальности в банковской сфере и области рекрутинга. На КАМАЗ пришла в 2017 году, устроившись в Центр обслуживания бизнеса, дочернее предприятие автогиганта, директором центра кадрового администрирования и оплаты труда. В 2021 году стала заместителем директора по персоналу автомобильного завода. На освободившееся место назначена Ульяна Зотова, ранее возглавлявшая отдел по управлению персоналом блока заместителя генерального директора по закупкам.

Фото: КАМАЗ