Бывший глава Aurus стал директором по закупкам «Соллерс»

Директором по закупкам «Соллерс» с 9 января 2023 года назначен Николай Ходосевич, который до этого являлся генеральным директором компании «Аурус». На новом посту он курирует программы локализации компонентной базы и развития поставщиков для всех производственных площадок группы «Соллерс», сообщили газете «Известия» в пресс-службе компании.

«Локализация производства автомобилей Sollers – одно из самых приоритетных направлений развития компании в настоящий момент. Это позволит нам не зависеть от внешних факторов, обеспечит стабильность производства. В наши амбициозные планы входит обеспечить уровень локализации производства автомобилей семейства Sollers до 70% уже в 2024 году. В настоящий момент ведется серьезная работа по поиску и контрактованию надежных и лучших поставщиков на территории России, в которой задействованы практически все подразделения компании», – говорит Николай Ходосевич.

Напомним, в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo, которые поступили в продажу в декабре. Как отмечается, они заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. В настоящий момент мощности предприятия проходят подготовку к старту производства автомобилей по технологии полного цикла. Запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения, необходимые для получения высокоточного продукта, а также обеспечения стабильного качества осуществляемых процессов.



Фото: «Соллерс»