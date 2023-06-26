Автозавод «Москвич» сменит гендиректора

Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, соответствующую резолюцию совет директоров «Москвича» должен утвердить на этой неделе.

Один из источников говорит, что топ-менеджер также вернется на работу в департамент транспорта Москвы и будет осуществлять общее кураторство завода со стороны столичных властей. При этом он возглавит совет директоров «Москвича» вместо занимающего эту должность сейчас директора по развитию КАМАЗа Ирека Гумерова, сообщил представитель предприятия.

Кто возглавит столичный автозавод после ухода Д.Пронина, собеседникам «Ведомостей» неизвестно. Один из них предполагает, что это может быть один из управленцев с КАМАЗа, второй отмечает, что окончательное решение на этот счет еще не принято.

Напомним, в июле 2022 года КАМАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. КАМАЗ выступил технологическим партнером проекта. Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей.

В ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023-2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: «Москвич»