Куратором автопрома в Минпромторге назначен Игорь Бойцов

Директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначен Игорь Бойцов. Эта должность была вакантной с сентября 2022 года, когда после пяти лет руководства департаментом автопрома его покинул Денис Пак, который в начале 2023 года вышел на работу в калининградский «Автотор». Исполняющим обязанности директора этого департамента выступал Тигран Парсаданян, пишет газета «Ведомости».

Игорь Бойцов окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет. Карьеру в автопроме начал в 2000 году на площадке Ford во Всеволожске (закрыта в 2019 году), руководил проектом запуска производства Ford Focus второго поколения на российском рынке. В 2006-2012 гг. занимал различные руководящие должности на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, включая позицию заместителя директора по производству и руководителя проекта по выпуску Camry. С 2013-го был директором завода Renault в Москве, где руководил запуском производства кроссовера Kaptur. В 2017-2021 гг. Игорь Бойцов занимал пост гендиректора завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ занимается разработкой предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в автомобильной промышленности, в том числе в производстве автокомпонентов, а также других отраслях промышленности. Кроме того, в задачи департамента входит разработка проектов стратегий и программ развития отраслей промышленности, а также анализ влияния различных механизмов и инструментов реализации государственной политики на развитие отраслей промышленности, входящих в сферу деятельности департамента.

Фото: Nissan