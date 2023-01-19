В АГ «АВИЛОН» произошли изменения в составе операционного управления

Автомобильная Группа «АВИЛОН» объявила об изменениях в составе операционного управления компанией. Так, Андрей Павлович занял пост президента АГ «АВИЛОН». На своей должности он сосредоточится на реализации стратегии в соответствии с актуальными условиями рынка, что позволит сохранить лидирующие позиции АГ «АВИЛОН» в отрасли и оперативно подстроиться под новые реалии и вызовы, сообщает пресс-служба дилера.

Должность генерального директора АГ «АВИЛОН» занял Александр Никонов, который, в свою очередь, сконцентрируется на эффективности, результативности и операционной деятельности компании.

На сегодня АГ «АВИЛОН» имеет в своем портфеле 41 автомобильный бренд: Rolls-Royce, Aurus, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroеn, Mitsubishi, Kia, FAW, EXEED, Chery, Changan, Haval, Geely, Evolute, Voyah, Omoda, Tank, Sollers, «Москвич».

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Фото: «АВИЛОН»