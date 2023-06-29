Гендиректором завода «Москвич» назначен Ханс-Петер Мозер

Генеральным директором завода «Москвич» назначен Ханс-Петер Мозер, сменивший на этом посту Дмитрия Пронина, который займет должность председателя совета директоров компании.

Как сообщает пресс-служба АЗ «Москвич», Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в г. Лаупхайм (Германия), получил образование в одном из лучших университетов страны в области экономики и управления предприятием. Он обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях. В частности, с 2013-го по сентябрь 2022 года Ханс-Петер Мозер занимал должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ», а до этого работал в компании «Кнорр-Бремзе».

Напомним, в июле 2022 года КАМАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. КАМАЗ выступил технологическим партнером проекта. Стороны договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей.

В ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера, название которого пока не раскрывается.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023-2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: «Москвич»