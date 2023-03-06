В холдинге «Лада-Сервис» сменился руководитель

Генеральным директором сервисно-сбытового холдинга «Лада-Сервис» (дочерняя структура АВТОВАЗа) назначена Лилия Шиляева. Она также выступает руководителем автоцентра «Иж-Лада» (входит в «Лада-Сервис») и Международной ассоциации дилеров (МАД, объединяет дилеров АВТОВАЗа), сообщает издание «АвтоБизнесРевю».

На посту главы холдинга «Лада-Сервис» Лилия Шиляева сменила Евгения Чуканова, который возглавил компанию в октябре 2021 года, перейдя с должности директора по финансам АВТОВАЗа.

Компания «Лада-Сервис» специализируется на реализации и сервисном обслуживании автомобилей LADA и объединяет дилерские центры марки в 14 регионах России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», возобновление производства и продаж автомобилей в 2022 году позволило АВТОВАЗу не только сохранить дилерскую сеть LADA, но и увеличить количество автосалонов: в прошлом году открылось 5 новых шоурумов, и число дилерских центров LADA достигло 308. Помимо развития собственной дилерской сети LADA, АВТОВАЗ централизованно обеспечивает послепродажное обслуживание автомобилей Renault на территории РФ. На данный момент дилерская сеть Renault включает 151 автосалон. Также АВТОВАЗ проводит подготовительную работу по организации централизованного послепродажного обслуживания автомобилей Nissan.

Фото: «АвтоБизнесРевю»