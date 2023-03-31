Президентом РОАД избран Алексей Подщеколдин

Председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин избран президентом РОАД на период 2023-2025 гг. На этом посту он сменил Вячеслава Зубарева, сообщает пресс-служба ассоциации.

Алексей Подщеколдин 1966 года рождения окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «Турбиностроение». Кроме того, он прошел обучение в Академии NADA (США) по специальности «Продажи автомобилей с пробегом», а также в компании «ААА» (Чехия) по специальности «Продвижение автомобилей с пробегом».

С 1991 года по 1994 год работал в созданных с партнерами предприятиях, занимающихся различными видами коммерческой деятельности в качестве коммерческого директора. В 1994 году создал компанию «Брянская недвижимость», в которой являлся директором до 2004 года (момента продажи компании). Активно участвовал в работе Российской гильдии риелторов (РГР), являлся членом Национального Совета РГР.

С 2000 года Алексей Подщеколдин неизменно руководит деятельностью основанной им ГК «БН-Моторс». Он активно участвовал в проведении многих региональных мероприятий РОАД. С участием Алексея Подщеколдина была проведена перепись всех дилерских центров России и создана база дилеров России.

С 2007 года является членом Ассоциации РОАД, а с 2010-го года является членом Совета РОАД и руководителем рабочей группы по изменению начисления НДС при продаже автомобилей с пробегом. Одно из последних достижений – концепутальная поддержка правительством и госведомствами (Минпромторг Минфин) весной 2023 года инициативы РОАД по отмене «двойного» НДС между юрлицами.