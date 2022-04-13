Кадровые изменения в автобизнесе за 1 квартал 2022 года | АВТОСТАТ

Кадровые изменения в автобизнесе за 1 квартал 2022 года

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Кадровые изменения в автобизнесе за 1 квартал 2022 года

Мы продолжаем помогать вам в заполнении визитницы и хотим напомнить о наиболее значимых кадровых перестановках, случившихся в автомобильном мире в январе – марте 2022 года. Вероятно, в ближайшие месяцы подобных изменений будет больше – в силу сложившейся геополитической ситуации вокруг России. Какие-то значимые фигуры могут уйти с авторынка страны, на их место могут прийти новые. Мы будем продолжать следить за ситуацией.

ЯНВАРЬ

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Президентом компании Kia Russia & CIS назначен вице-президент Kia Corporation и руководитель Европейской группы Санг Гвон Джонг. На новом посту он сменил г-на Чжин Ха Кима, под руководством которого был спланирован и запущен процесс трансформации бренда на рынках России и стран СНГ.

Александр-Бредихин.png

Александр Бредихин назначен на должность директора по маркетингу компании UzAuto Motors. Напомним, в октябре прошлого года Александр Бредихин покинул пост генерального директора дилерского холдинга «Лада-Сервис», который занимал на протяжении четырех лет.

Николай-Ходосевич.png   Адиль-Ширинов.png

Обязанности гендиректора «Аурус» стал выполнять Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании. Адиль Ширинов в декабре 2021 года покинул пост генерального директора компании «Аурус», чтобы сосредоточиться на работе на Ульяновском автозаводе и в СП «Соллерс Форд».

Михаэль-Арндт.png   Томас-Мильц.png

Руководителем марки Volkswagen Легковые автомобили в России назначен Михаэль Арндт. В этой должности он сменил Томаса Мильца, который занял пост директора по продажам и маркетингу, а также вошел в совет директоров Volkswagen Group в Южной Африке.

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Президентом «Тойота Мотор» с 1 января 2022 года назначен г-н Ёсиаки Ито. На этом посту он сменил г-на Сюдзи Сугу, который продолжит развивать бизнес компании в России на позиции исполнительного советника.

Синъя-Такахаси.png

На должность исполнительного вице-президента «Тойота Мотор» и главы завода в Санкт-Петербурге назначен г-н Синъя Такахаси.

ФЕВРАЛЬ

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15 февраля Комитет автопроизводителей АЕБ возглавил Алексей Калицев, исполнительный директор компании «Хендэ Мотор СНГ». Во главе профильного комитета АЕБ он сменил Томаса Штэрцеля, генерального директора «Порше Руссланд».

Матьё-Тенненбаум.png

Исполнительным директором бренда Renault в России и странах СНГ с 1 февраля 2022 года назначен Матьё Тененбаум.

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С 1 февраля 2022 года управление брендом MINI взяла на себя Стефани Вурст, сменившая на этом посту Бернда Кёрбера.

МАРТ

Андреас-Тетцлофф.png   Хольгер-Зуффель.png

Генеральным директором АО «Мерседес-Бенц Рус» с 1 марта 2022 года назначен Андреас Тетцлофф. На этом посту он сменил Хольгера Зуффеля, который принял решение уйти на заслуженный отдых.

Джим-Роуэн.png   Хокан-Самуэльссон.png

Генеральным директором и президентом компании Volvo Cars с 21 марта 2022 года назначен Джим Роуэн. На этом посту он сменил Хокана Самуэльссона.

Ян-Птачек.png

Первым исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа с 1 марта 2022 года назначен Ян Птачек, который сохранил за собой должность генерального директора ЗАО «Рено Россия».

Мимото-Казуаки.png   Юта-Такахаси.png

Генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» назначен г-н Мимото Казуаки, который сменил на этом посту г-на Такахаси Юту.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиикадровые назначениякадровые перестановки

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