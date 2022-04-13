Кадровые изменения в автобизнесе за 1 квартал 2022 года

Мы продолжаем помогать вам в заполнении визитницы и хотим напомнить о наиболее значимых кадровых перестановках, случившихся в автомобильном мире в январе – марте 2022 года. Вероятно, в ближайшие месяцы подобных изменений будет больше – в силу сложившейся геополитической ситуации вокруг России. Какие-то значимые фигуры могут уйти с авторынка страны, на их место могут прийти новые. Мы будем продолжать следить за ситуацией.



ЯНВАРЬ

Президентом компании Kia Russia & CIS назначен вице-президент Kia Corporation и руководитель Европейской группы Санг Гвон Джонг. На новом посту он сменил г-на Чжин Ха Кима, под руководством которого был спланирован и запущен процесс трансформации бренда на рынках России и стран СНГ.

Александр Бредихин назначен на должность директора по маркетингу компании UzAuto Motors. Напомним, в октябре прошлого года Александр Бредихин покинул пост генерального директора дилерского холдинга «Лада-Сервис», который занимал на протяжении четырех лет.

Обязанности гендиректора «Аурус» стал выполнять Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании. Адиль Ширинов в декабре 2021 года покинул пост генерального директора компании «Аурус», чтобы сосредоточиться на работе на Ульяновском автозаводе и в СП «Соллерс Форд».

Руководителем марки Volkswagen Легковые автомобили в России назначен Михаэль Арндт. В этой должности он сменил Томаса Мильца, который занял пост директора по продажам и маркетингу, а также вошел в совет директоров Volkswagen Group в Южной Африке.

Президентом «Тойота Мотор» с 1 января 2022 года назначен г-н Ёсиаки Ито. На этом посту он сменил г-на Сюдзи Сугу, который продолжит развивать бизнес компании в России на позиции исполнительного советника.

На должность исполнительного вице-президента «Тойота Мотор» и главы завода в Санкт-Петербурге назначен г-н Синъя Такахаси.

ФЕВРАЛЬ

15 февраля Комитет автопроизводителей АЕБ возглавил Алексей Калицев, исполнительный директор компании «Хендэ Мотор СНГ». Во главе профильного комитета АЕБ он сменил Томаса Штэрцеля, генерального директора «Порше Руссланд».

Исполнительным директором бренда Renault в России и странах СНГ с 1 февраля 2022 года назначен Матьё Тененбаум.

С 1 февраля 2022 года управление брендом MINI взяла на себя Стефани Вурст, сменившая на этом посту Бернда Кёрбера.

МАРТ

Генеральным директором АО «Мерседес-Бенц Рус» с 1 марта 2022 года назначен Андреас Тетцлофф. На этом посту он сменил Хольгера Зуффеля, который принял решение уйти на заслуженный отдых.

Генеральным директором и президентом компании Volvo Cars с 21 марта 2022 года назначен Джим Роуэн. На этом посту он сменил Хокана Самуэльссона.

Первым исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа с 1 марта 2022 года назначен Ян Птачек, который сохранил за собой должность генерального директора ЗАО «Рено Россия».

Генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» назначен г-н Мимото Казуаки, который сменил на этом посту г-на Такахаси Юту.