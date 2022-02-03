Бренд MINI возглавила Стефани Вурст

Баварский автоконцерн BMW Group объявил о кадровых перестановках в составе топ-менеджмента MINI. С 1 февраля 2022 года управление брендом MINI берет на себя Стефани Вурст, сменившая на этом посту Бернда Кёрбера, который отныне возглавляет BMW Product Management и Connected Company, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

До прихода в BMW Group Стефани занимала различные руководящие позиции на международном уровне, включая азиатские рынки. С 2014 по 2018 год она возглавляла направление маркетинга BMW в Германии. С сентября 2018 года работала в должности генерального директора BMW Group в Нидерландах. Одним из примеров эффективной работы Стефани выступает значительный рост доли электрифицированных моделей в общем объеме продаж BMW Group в Нидерландах. В 2021 году доля электромобилей и подключаемых гибридов составила рекордные 37%. На электрический MINI Cooper SE пришлось 21,5% от всего объема реализации новых автомобилей MINI в Нидерландах.

Теперь Стефани Вурст вернулась в Мюнхен, где на новой должности продолжит развивать стратегию MINI, направленную на обновление модельного ряда в пользу электрифицированных моделей, а также новых продуктов в сегментах кроссоверов и компактных премиальных автомобилей. Уже в 2023 году на заводе BMW Group в Лейпциге начнется производство следующего поколения MINI Countryman, который будет оснащаться как ДВС, так и электрической силовой установкой. Важный этап в истории MINI наступит в начале 2030-х годов, когда бренд станет полностью электрическим. В 2021 году клиентам по всему миру было поставлено почти вдвое больше полностью электрических автомобилей, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года на российском рынке было реализовано 2613 автомобилей MINI (+3%), при этом Россия выступает лидером во всем мире по доле спортивных моделей John Cooper Works (26%) в общей структуре продаж MINI.

Между тем, в январе 2022-го российские дилеры начали продажи ограниченной серии хэтчбеков MINI Camden Edition, посвященной атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Кроме того, для заказа стал доступен полностью электрический MINI Cooper SE, производство которого для нашей страны стартует на заводе MINI в Оксфорде в марте 2022 года. На российском рынке будет доступна ограниченная партия из 250 автомобилей.

Фото: MINI