Адиль Ширинов покинул пост гендиректора «Аурус»

Адиль Ширинов в декабре 2021 года покинул пост генерального директора компании «Аурус» и сосредоточится на работе на Ульяновском автозаводе и в СП «Соллерс Форд». В настоящее время обязанности гендиректора «Аурус» выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, за более чем 2-летний период руководства «Аурус» Адиль Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. В дальнейшем не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки. По неофициальным данным, участником «Аурус» может стать КАМАЗ, однако эту информацию стороны официально не комментируют.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», участниками ООО «Аурус» являются ФГУП «НАМИ» (63,5%), ПАО «Соллерс Авто» (0,5%) и вошедший в капитал компании в 2019 году фонд из ОАЭ Tawazun (36%), получивший долю в обмен на 110 млн евро инвестиций.

Между тем, в компании «Аурус» подтверждают актуальность утвержденной ранее стратегии развития на ближайшие годы, которая предполагает дальнейшее развитие розничных продаж Aurus в России согласно принятому бизнес-плану, расширение модельного ряда, а также выход бренда на международную арену, в первую очередь в регионе MENA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Что касается дилерской сети, первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus был открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити» в августе 2019 года дилером «Панавто». В октябре прошлого года открылся второй в России шоу-рум бренда на базе комплекса «Авилон Легенда» в Москве, где станут доступны и б/у версии автомобилей Aurus. В том же месяце было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Аурус» и холдингом АВТОDOM, в рамках которого на первую половину 2022 года запланировано открытие шоу-рума в Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания «Аурус» может открыть шоу-румы в Сочи и Казани, а также рассмотрит организацию продаж в других городах.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать, во сколько обходится содержание автомобилей разных марок – при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Аурус»