В российском офисе Toyota сменился руководитель

Президентом «Тойота Мотор» с 1 января 2022 года назначен г-н Ёсиаки Ито. На этом посту он сменит г-на Сюдзи Сугу, который продолжит развивать бизнес компании в России на позиции исполнительного советника. Кроме того, на должность исполнительного вице-президента «Тойота Мотор» и главы завода в Санкт-Петербурге назначен г-н Синъя Такахаси, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, назначения знаменуют новый этап в развитии «Тойота Мотор» в России, связанный с достижением как долгосрочных планов, так и новых амбициозных целей. Компетенции Ёсиаки Ито в области стратегического бизнес- и продуктового планирования и ценообразования, а также богатый производственный опыт Синъя Такахаси призваны способствовать дальнейшему активному развитию и укреплению лидирующих позиций брендов Toyota и Lexus на российском рынке.

Г-н Ёсиаки Ито начал карьеру в юридическом департаменте Toyota Motor Corporation (Япония) в 1987 году и с тех пор занимал ведущие должности в разных подразделениях компании, в том числе международных (США, Европа). В январе 2016 года он был назначен вице-президентом подразделения по бизнес-стратегии в Toyota Motor Europe (TME). С 2021 года г-н Ито стал отвечать за операционную деятельность на российском рынке в европейской штаб-квартире компании.