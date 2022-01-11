В российском офисе Kia сменился руководитель

Президентом компании Kia Russia & CIS назначен вице-президент Kia Corporation и руководитель Европейской группы Санг Гвон Джонг. На новом посту он сменил г-на Чжин Ха Кима, под руководством которого был спланирован и запущен процесс трансформации бренда на рынках России и стран СНГ, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Г-н Санг Гвон Джонг (51 год) начал свою карьеру в Kia в 1997 году в подразделении планирования экспорта. Затем он был назначен на должность руководителя подразделения поддержки экспорта. В 2006 году г-н Джонг занял должность координирующего директора по маркетингу в Kia France. Затем вплоть до 2014 года он продолжал работу в области маркетинга в должности ответственного за коммуникации экспортных рынков в штаб-квартире Kia. С 2014 года г-н Джонг занимал руководящие позиции в штаб-квартире Hyundai Motor Group и компании Hyundai Steel. В компанию Kia Russia & CIS г-н Джонг переходит с должности вице-президента Kia Corporation и руководителя Европейской операционной группы компании.

Как отмечается, новое назначение направлено на дальнейшую трансформацию бренда и укрепление лидерских позиций на рынке. Приоритетными направлениями в работе г-на Джонга станут развитие ориентированной на клиента системы управления и формирование нового бренда, предлагающего передовые решения в области мобильности, в центре внимания которого – интересы клиента. В частности, планируется развивать инновационные бизнес-решения, такие как программа подписки на автомобили Kia Flex и телематические сервисы Kia Connect.

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Фото: Kia