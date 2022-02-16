Глава «Рено Россия» Ян Птачек получил новое назначение на АВТОВАЗе

Первым исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа с 1 марта 2022 года назначен Ян Птачек, который сохранит за собой должность генерального директора ЗАО «Рено Россия». Это обеспечит усиление синергий между двумя компаниями, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. В новой должности на АВТОВАЗе г-н Птачек будет курировать следующие направления: связи с государственными органами, качество и удовлетворенность потребителей, информационные системы и технологии. Он также возглавит комитет по планированию продаж и производства, и будет отвечать за предложения по дальнейшим синергиям между АВТОВАЗом и Renault Россия.

Ян Птачек получил высшее инженерное образование в Пражском техническом университете, а также дополнительное бизнес-образование во Франции в Ecole des Mines и двух других университетах Парижа. Он работает в Renault Group уже более 25 лет и на протяжении своей профессиональной карьеры занимал руководящие должности в продажах и маркетинге Renault в Чехии, Франции, России, Румынии и других странах. В 2016-2019 годах Ян Птачек в должности исполнительного вице-президента АВТОВАЗа по продажам и маркетингу вывел продажи LADA на устойчивый тренд роста, чему способствовал эффективный ребрендинг дилерской сети. С 2019 года он занимает должность генерального директора ЗАО «Рено Россия», где успешно провел запуски нового Kaptur и нового Duster, а также значительно улучшил показатели московского завода Renault. С мая 2021 года является членом совета директоров АО «АВТОВАЗ».

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской LADA и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается к середине этого года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ