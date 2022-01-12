Volkswagen сменил главу российского офиса

Руководителем марки Volkswagen Легковые автомобили в России назначен Михаэль Арндт. В этой должности он сменил Томаса Мильца, который теперь занимает пост директора по продажам и маркетингу, а также является членом совета директоров Volkswagen Group в Южной Африке.

Михаэль Арндт углубленно изучал маркетинг и менеджмент в Университете Касселя (Германия) и INSEEC Grande Ecole Paris (Франция). Свою карьеру в автомобильном бизнесе г-н Арндт начал в 1999 году, работая в сфере маркетинга и продаж марки Volkswagen в 1999-2005 годах. С 2005 по 2008 год занимал должность руководителя отдела продуктового маркетинга и планирования во французском подразделении (Volkswagen France), после чего с 2008 по 2010 год был директором по стратегии и планированию в китайском подразделении концерна (Volkswagen China). Позднее Михаэль Арндт вступил в должность старшего директора по продажам в SAIC Volkswagen в Шанхае (с 2010 по 2013 год), а также исполнял обязанности генерального менеджера по планированию рынка и продажам в регионе Большого Китая, Тайваня и АСЕАН в Вольфсбурге, Германия (с 2013 по 2015 год).

Следующим этапом развития карьеры г-на Арндта в Volkswagen Group стали посты руководителя по продажам марки Skoda в Азиатских регионах (Млада-Болеслав, с 2015 по 2016 год) и исполнительного директора по продажам и маркетингу Skoda в Шанхае (с 2016 по 2019 год). С 2019 по 2022 год Михаэль Арндт (вплоть до своего нового назначения в России) занимал пост руководителя по продажам марки Volkswagen Легковые автомобили в Германии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen готовит специальные версии кроссоверов Touareg и Taos, которые, предположительно, должны выйти на российский рынок в 2022 году.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen