Александр Бредихин назначен директором по маркетингу UzAuto Motors

Александр Бредихин назначен на должность директора по маркетингу компании «UzAuto Motors». Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Бредихин покинул пост генерального директора дилерского холдинга «Лада-Сервис», который занимал на протяжении четырех лет. До этого, с 2003 года он возглавлял управление по маркетингу на АВТОВАЗе. Стоит отметить, что в этой должности Александр Бредихин работал с Бу Андерссоном, который являлся президентом АВТОВАЗа в 2014-2016 гг., а в августе прошлого года был назначен генеральным директором компаний «UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain».

Для справки, «UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain» являются крупнейшими дочерними предприятиями АО «Узавтосаноат», государственными компаниями в сфере автомобильной промышленности Узбекистана, производящими легковые автомобили Chevrolet и двигатели к ним по лицензионному соглашению с General Motors.

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Фото с личной страницы Александра Бредихина в Facebook