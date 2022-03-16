Suzuki сменила главу российского офиса

Генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» назначен г-н Мимото Казуаки, который сменил на этом посту г-на Такахаси Юту. В сферу его обязанностей входит представление интересов компании Suzuki в России, Беларуси и Казахстане и вся операционная деятельность предприятия. Основным курсом работы и общей стратегией на ближайшие годы станет повышение лояльности клиентов через улучшение качества клиентских сервисов и рост продаж, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Г-н Мимото Казуаки родился в 1971 году в Токио. Он имеет диплом Бакалавра экологической информации университета KEIO, Япония, владеет тремя иностранными языками. В автомобильном бизнесе работает более 27 лет и специализируется в дистрибуции, розничных продажах, финансировании, управлении. С 1994 года г-н Мимото прошел путь в автомобильном секторе корпорации Itochu от руководителя группы по продажам Isuzu в африканской стране Кот-д'Ивуар, в Абиджане, в качестве регионального представителя в Западной и Центральной Африке, до заместителя генерального директора марок Toyota, Suzuki и Mazda в Европе, Азии и Центральной Америке (дистрибьюторы и дилеры, включая «Сузуки Мотор Рус»).

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Фото: Suzuki