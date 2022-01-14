В Volvo Cars назначен новый руководитель

Генеральным директором и президентом компании Volvo Cars с 21 марта 2022 года назначен Джим Роуэн. На этом посту он сменит Хокана Самуэльссона, который пришел в Volvo Cars на должность члена совета директоров в 2010 году, а с октября 2012 года занимал должность генерального директора и президента компании, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сроки нового назначения в Volvo Cars соответствуют ранее сообщавшимся условиям продления контракта Хокана Самуэльссона, который завершится в 2022 году. Как отмечается, оно направлено на то, чтобы обеспечить дальнейшее лидерство Volvo Cars под руководством генерального директора, имеющего значительный опыт в области программного обеспечения, цифровой трансформации и инновационных потребительских продуктов. Так, Джим Роуэн имеет более чем тридцатилетний опыт глобальной работы в секторах потребительских товаров и технологий, который позволяет добиться значительного роста и прибыльности путем реализации стратегии трансформации и вовлечения клиентов. Помимо этого, он имеет обширный опыт работы с процессом цифровизации, прорывными технологиями, инновациями, инжинирингом и цепочками снабжения.

С февраля 2021 года Джим Роуэн работал в компании Ember как инвестор, член правления и генеральный директор. В 2017-2020 годах он занимал должность генерального директора Dyson Group, а до этого, в 2012-2017 годах – должность операционного директора. За это время Джим Роуэн смог ускорить стратегические процессы компании в области электронной коммерции, вывел на рынок несколько инновационных продуктов и увеличил рыночную долю группы в мировом масштабе. До прихода в Dyson он работал операционным директором компании BlackBerry. В настоящее время Джим Роуэн является старшим советником глобальной инвестиционной компании KKR и членом комитета акционеров Henkel AG, действующей во всем мире немецкой компании в области технологий и потребительских товаров.

В свою очередь, Хокан Самуэльссон будет продолжать выполнять свои обязанности до того момента, когда к работе приступит Джим Роуэн. В это же время Хокан также покинет и совет директоров Volvo Car AB. Он продолжит работу в качестве председателя правления компании Polestar Automotive Holding UK Limited (бренд Polestar), чтобы провести ее через процесс разделения со SPAC-компанией, поскольку, как уже было объявлено ранее, в текущем году запланирован выход Polestar на биржу Nasdaq с тикером PSNY.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на продолжающиеся сложности, связанные с нарушением цепочек снабжения, мировые продажи Volvo Cars в 2021 году увеличились на 5,6% до 698693 автомобилей. Стоит при этом отметить рост популярности линейки моделей Volvo Cars Recharge – автомобили с полностью электрическими силовыми установками или силовыми установками по схеме гибрида с внешней подзарядкой (plug-in hybrid). Продажи линейки Recharge по итогам 2021 года выросли на 63,9% и составили 27% в обзем объеме реализации Volvo.

В мировых масштабах наиболее популярной моделью Volvo в 2021 году остался премиальный кроссовер Volvo XC60, реализованный в количестве 215635 единиц (+12%). На втором месте по объемам продаж идет компактный кроссовер XC40 с показателем 201037 реализованных машин (+8%). Замыкает тройку лидеров флагманский внедорожник XC90, на котором останавливал свой выбор 108231 покупатель (+17%).

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Фото: Volvo