Назначен исполнительный директор бренда Renault в России и странах СНГ

Исполнительным директором бренда Renault в России и странах СНГ с 1 февраля 2022 года назначен Матьё Тененбаум. В своей деятельности он будет находиться в подчинении у старшего вице-президента бренда Renault по продажам и операциям Фабриса Камболива и отвечать за продажи и маркетинг автомобилей Renault в России и странах СНГ. В данной роли Матьё Тененбаум продолжит реализацию глобального стратегического плана «Ренолюция», объявленного год назад, сфокусировавшись на запуске новых продуктов, укреплении и развитии бренда Renault на одном из ключевых для бренда рынков – России и стран СНГ, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В свою очередь, Ян Птачек остается генеральным директором ЗАО «Рено Россия». В зону его ответственности входит вся операционная деятельность предприятия за исключением функций продаж и маркетинга.

Матьё Тененбаум родился в 1977 году, имеет диплом инженерной школы CESI и степень МВА Колумбийского Университета (США). Он присоединился к Renault Group в 1997 году и с 2000 по 2007 год занимал различные руководящие должности в отделе сборки кузовов, курировал проекты во Франции, а также в Nissan в Северной Америке и в Корее. В 2007 году Матьё Тененбаум стал руководителем проекта по электромобилям, а в 2008-м был назначен заместителем директора программы по разработке линейки моделей с нулевым выбросом. С 2011 года он отвечал за развитие бизнеса внешних венчурных компаний и разработку корпоративной венчурной стратегии для Renault. В 2014 году Матьё Тененбаум присоединился к региону Африка-Ближний Восток-Индия в качестве исполнительного директора и директора по развитию бизнеса Renault. В июле 2017 года он был назначен генеральным директором Renault-Sofasa. Под его руководством Renault стала лидером колумбийского рынка и ведущим производителем и экспортером страны. Новое назначение позволит усилить позиции Renault на одном из ключевых для бренда рынков – России и стран СНГ. Он продолжит реализацию глобального стратегического плана «Ренолюция», объявленного год назад, сфокусировавшись на запуске новых продуктов, укреплении и развитии бренда Renault и его ценности.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у французских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Renault