Правление Ассоциации европейского бизнеса 15 февраля подвело итоги выборов председателей комитетов и утвердило новых председателей. Комитет автопроизводителей АЕБ возглавил Алексей Калицев, исполнительный директор компании «Хендэ Мотор СНГ». Во главе профильного комитета АЕБ он сменил д-р Томаса Штэрцеля, генерального директора «Порше Руссланд».

Алексей Калицев, 1977 года рождения, закончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова, получил степень кандидата экономических наук. В автобизнесе Алексей Калицев с 2000 года. С 2010-го он занимал должность директора по продажам компании «Хендэ Мотор СНГ», а в феврале 2015-го назначен исполнительным директором «Хендэ Мотор СНГ». На этом посту он отвечает за продажи, маркетинг, развитие дилерской сети и продуктовое планирование «Хендэ Мотор СНГ».

Агентство «АВТОСТАТ» поздравляет Алексея Калицева с избранием на новую должность и желает ему успехов в работе!

Фото: «Хендэ Мотор СНГ»