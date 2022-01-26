В российском офисе Mercedes-Benz назначен новый руководитель

Генеральным директором АО «Мерседес-Бенц Рус» с 1 марта 2022 года назначен Андреас Тетцлофф. На этом посту он сменит Хольгера Зуффеля, который принял решение уйти на заслуженный отдых с конца февраля 2022 года, проработав в концерне Daimler AG почти 41 год, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Андреас Тетцлофф присоединился к команде Mercedes-Benz AG в 1992 году и получил степень в области делового администрирования в Баден-Вюртембергском университете прикладных наук. После стажировки в сфере розничной торговли в Германии он приобрел опыт работы в качестве коммерческого менеджера в филиалах Дармштадта и Франкфурта, а также в качестве менеджера по продажам в подразделении собственной розничной сети в Берлине, среди прочих должностей. За этим последовала позиция управляющего директора филиала Porsche в Гамбурге, после чего г-н Тетцлофф вернулся в отдел Управления розничных продаж Mercedes-Benz в качестве директора по продажам в Рейн-Майне. С марта 2019 года Андреас Тетцлофф возглавляет филиалы во Франкфурте, Майнце, Касселе, Дармштадте, Мангейме, Гейдельберге и Ландау в качестве директора по продажам легковых и малотоннажных автомобилей в Рейн-Майне. В настоящее время г-н Тетцлофф также отвечает за развитие отдела новых легковых автомобилей.

По итогам 2021 года в России было реализовано 44849 автомобилей Mercedes-Benz (+11%), включая 43011 легковых машин и кроссоверов (в т.ч. 1803 V-Класса) и 1838 малотоннажных автомобилей.

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Фото: Mercedes-Benz