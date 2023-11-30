Дилерские сети автопроизводителей в РФ

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Характеристика рынка легковых автомобилей в России
Динамика продаж легковых автомобилей
Марочная структура рынка легковых автомобилей
Региональная структура рынка легковых автомобилей
Выручка от продаж легковых автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка легковых автомобилей
Характеристика дилерских сетей в России
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
Эффективность дилеров иномарок в городах РФ
Эффективность автосалонов по маркам
География дилерских сетей
Тенденции развития российских дилерских холдингов
Мнения экспертов о перспективах дилерских сетей в России
Характеристика крупнейших дилерских холдингов
РОЛЬФ
КЛЮЧАВТО
АВИЛОН
ТрансТехСервис
АВТОДОМ
КорсГрупп
АвтоГермес
БорисХоф
КАН АВТО
АвтоСпецЦентр
Юг-Авто
Автополе
Форвард-Авто
EXPOCAR
ТЦ «Кунцево»
АВТОРУСЬ
Автосеть.РФ
Ринг
Аларм-Моторс
Техцентр Гранд
ААА моторс
Автохолдинг РРТ
Прагматика
Максимум
Июль Авто
БН-Моторс
Автобан
Панавто
Тон-Авто
Медведь Холдинг
Арконт
БЦР Моторс
Альянс-Авто (Чебоксары)
Тринити Моторс
VERRA Group
Автоград (Тюмень)
Динамика
Башавтоком
Ай-Би-Эм
Евросиб
Автоцентр Дюк и К
Викинги
Иркут БКТ
Характеристика брендов представленных в России
AUDI
BMW
CADILLAC
CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CITROEN
DONG FENG
EVOLUTE
EXEED
FAW
GAC
GEELY
GENESIS
HAVAL
HONDA
HONGQI
HYUNDAI
INFINITI
JAC
JEEP
JETOUR
KAIYI
KIA
LADA
LAND ROVER
LEXUS
LIXIANG
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
MOSKVICH
OMODA
PORSCHE
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TANK
TOYOTA
UAZ
VOLKSWAGEN
VOLVO
VOYAH
Прочие марки
ASTON MARTIN
AURUS
BAIC
BENTLEY
BYD
FERRARI
FORTHING
HAIMA
ISUZU
JAECOO
JAGUAR
LAMBORGHINI
LIVAN
MASERATI
MG
MINI
OPEL
PEUGEOT
ROLLS-ROYCE
SKYWELL
ZEEKR
ПРИЛОЖЕНИЕ
Вследствие возникшей в прошлом году геополитической ситуации произошли сильный обвал российского рынка новых автомобилей и последовавшее за ним снижение выручки действующих дилеров, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Но отечественный авторитейл нашел пути удовлетворения спроса, и в текущем году мы наблюдаем продолжение перестройки структуры рынка и значительную положительную динамику продаж.
С уходом многих мировых автопроизводителей в России стал накапливаться спрос в различных сегментах рынка новых автомобилей. Введение «параллельного импорта» помогло облегчить, но не спасти создавшуюся ситуацию. Возобновление сборки и появление новых брендов отечественных автомобилей, а также приход на рынок китайских производителей позволили заполнить освободившиеся ниши.
Особенно стоит обратить внимание на динамику роста числа дилерских центров различных марок из Поднебесной. Доля их дилеров за год увеличилась более чем в 2 раза. Как следствие, сегодня уже свыше половины всех автодилеров в России относится к брендам из КНР. При этом год назад им принадлежало немногим более четверти.
По состоянию на октябрь 2023 года на территории РФ насчитывается более 3,5 тысячи дилерских центров всех официально представленных на рынке автопроизводителей. Под этой цифрой мы подразумеваем не столько действующие автосалоны, сколько количество имеющихся дилерских соглашений по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество дилерских контрактов увеличилось на 409 единиц.
Исследовав рынок легковых автомобилей и его дилерские сети, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», представляют вам очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. Традиционно этот отчет состоит из нескольких основных разделов. Так, в первом из них содержится общая информация по рынку легковых автомобилей в России, а именно: марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам.
Второй раздел маркетингового отчета посвящен непосредственно дилерским сетям. При этом особое внимание уделяется динамике их развития, эффективности автосалонов и географии. Здесь же мы рассматриваем итоги работы и тенденции развития российских дилерских холдингов. Еще мы добавили мнения экспертов о перспективах работы дилерских сетей в России с китайскими производителями.
В третьем разделе, где представлены крупнейшие игроки российского авторитейла по объему выручки в первой половине 2023 года, вы сможете более подробно ознакомиться с их характеристикой и основными показателями деятельности. Четвертый раздел содержит подробно изложенные характеристики марок, имеющих собственную дилерскую сеть в России. Также тут приводится информация по динамике продаж автомобилей и количеству дилеров по каждому бренду.
Маркетинговый отчет «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АО «ППК», отдельных СМИ, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, которая содержится в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы, а каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.
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