Смотрите, кто пришел: новинки авторынка в июле – сентябре 2021 года

Лето – сезон отпусков и общего затишья на рынке, однако и с началом осени производители не спешат баловать покупателей премьерами. За третий квартал 2021 года из полноценных новинок можно отметить лишь две – Volkswagen Taos и Geely Atlas Pro, а остальные десять – это хорошо знакомые модели, прошедшие процедуру обновления или пережившие смену поколений. Познакомимся с ними в хронологическом порядке. Июль

С 1 июля премиальный американский бренд Cadillac вывел на рынок флагманский внедорожник Escalade пятого поколения. Стоимость новинки начиналась от 7 777 777 руб., однако в сентябре все комплектации Escalade получили прибавку в размере 250 000 – 350 000 руб. Текущая цена внедорожника варьируется от 8 027 777 до 9 949 000 руб. В России Cadillac Escalade предлагается с новым двигателем V8 объемом 6,2 л мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 624 Нм. С таким силовым агрегатом полноразмерный внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч за 6,6 секунды. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением Electronic Precision Shift.





Одновременно российские дилеры Chevrolet начали продажи внедорожника Tahoe нового, пятого поколения. Новинка предлагается в двух комплектациях – спортивной RST и Z71 для путешествий и бездорожья. На старте продаж цены на Chevrolet Tahoe варьировались от 6 149 000 до 6 249 000 руб., но после сентябрьского повышения стоимость внедорожника составила 6 399 000 и 6 499 000 руб. соответственно. Новый Chevrolet Tahoe оснащается новым двигателем V8 объемом 5,3 литра с системой отключения цилиндров Dynamic Fuel Management (мощность – 343 л.с.; крутящий момент – 512 Нм). Благодаря такому мотору, разгон до первой «сотни» у этого внедорожника занимает всего 8 секунд. Двигатель агрегатируется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с электронным селектором переключения передач кнопочного типа.





В конце июля на рынок вышло второе поколение самого популярного в России кроссовера, Hyundai Creta. Производство новинки было налажено на заводе в Санкт-Петербурге, и на старте продаж новая Creta предлагалась в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige – по цене от 1 199 000 до 1 900 000 руб. Чуть позже линейку спецификаций пополнила специальная версия Smart стоимостью 1 990 000 руб. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер предлагается к продаже с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.





Полноценной новинкой июля стала новая модель Volkswagen – кроссовер Taos. Стартовая цена новинки на российском рынке составляла 1 626 900 руб., но к октябрю она успела вырасти до 1 649 900 руб. Кроссовер Volkswagen Taos представлен в трех версиях: Respect (ее текущая цена начинается от 1 649 900 руб.), Status (от 1 904 900 руб.) и Exclusive (от 2 167 900 руб.). Чуть позже к ним добавилась ограниченная серия JOY! стоимостью от 2 002 900 руб. Новый Taos в модельном ряду Volkswagen позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его габаритные размеры: длина – 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм. Под капотом устанавливается один из двух моторов: атмосферный мощностью 110 л.с. и турбированный 150-сильный. Менее мощный двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической КП, а автомобиль в данном случае будет иметь только передний привод. В свою очередь, турбомотор агрегатируется 8-ступенчатой АКП (переднеприводное исполнение) или 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями (версия с полным приводом 4Motion).



Август

С начала августа китайский бренд Geely вывел на рынок новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка постепенно заменит популярную модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. На старте продаж Geely Atlas Pro предлагался с 1,5-литровым турбомотором, автоматической коробкой передач 7DCT, системой мягкого гибрида 48V EMS и полным приводом. Для него были предусмотрены две топовые комплектации – Flagship и Flagship+ стоимостью 2 119 990 и 2 184 990 руб. соответственно. В конце месяца в линейку комплектаций добавилась новая версия Luxury стоимостью от 2 019 990 руб.

В сегменте премиальных автомобилей также появилась новинка – обновленный бизнес-седан Lexus ES. Он предлагается в трех версиях: Lexus ES 200 с 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., Lexus ES 250 с новым 4-цилиндровым двигателем объемом 2,5 л мощностью 200 л.с. и Lexus ES 350 с мотором V6 на 3,5 литра мощностью 249 л.с. Стоимость обновленного бизнес-седана сегодня варьируется от 3 374 000 руб. до 5 496 500 руб. в зависимости от комплектации. Сентябрь

15 сентября российские дилеры Chevrolet начали продажи компактного кроссовера Chevrolet Trailblazer нового поколения. Новинка предлагается в четырех комплектациях – LS, LT, Activ и RS – по цене от 2 049 000 до 2 447 000 руб., согласно прайс-листу на сайте Chevrolet. Под капотом нового Chevrolet Trailblazer располагается бензиновый турбированный двигатель объемом 1,3 л, который развивает 150 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 5,5 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч – от 9,2 с. Двигатель агрегатируется с бесступенчатым вариатором цепного типа на автомобилях с передним приводом или с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач на автомобилях с подключаемым полным приводом (AWD), который является стандартным для комплектаций Activ и RS, а также опционально доступен для комплектации LT. Кроме того, в стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для плохих дорог, который включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску.

Еще одна модель из сегмента SUV получила обновление в сентябре – компактный кроссовер Citroen C3 Aircross. Новинка предлагается в трех комплектациях – Live, Feel и Shine – по цене от 1 529 000 до 2 079 000 руб. В зависимости от уровня оснащения для модели доступны бензиновые двигатели PureTech мощностью 82 и 110 л.с. в сочетании с механической и автоматической коробками передач соответственно, а также дизельный мотор HDi (92 л.с.) в паре с «механикой».





В премиальном сегменте обновление прошел спорт-седан Genesis G70, который теперь доступен в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate – по цене от 3 100 000 до 4 700 000 руб. Модель впервые предлагается с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л.с, а также T-GDI, 2-литровым рядным 4-цилиндровым силовым агрегатом, доступном в 197-сильной и 247-сильной версиях. Двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже в базовой версии обновленный Genesis G70 традиционно оснащается системой полного привода. Впервые на российском рынке модель получила спортивные версии с задним приводом, доступным с двигателями объемом 2 л (247 л.с.) и 3,3 л (370 л.с.).





Процедуру рестайлинга прошел и корейский седан Kia Cerato, который теперь представлен на рынке в шести комплектациях по цене от 1 394 900 до 1 829 900 руб. Он стал первой моделью Kia, которая вышла на российский рынок с новым логотипом бренда. Расширен список опций комфорта и безопасности, включая парковочный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа. Также обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Моторная гамма осталась прежней: на выбор предоставляются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2 литра мощностью 128 и 150 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а базовые версии 128-сильного двигателя оснащаются 6-скоростной «механикой».





В сентябре российский АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA Niva Bronto. Модель, созданная на базе 3-дверной Niva Legend, предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige – по цене от 917 900 и 942 900 руб. соответственно. Под капотом Niva Bronto установлен все тот же 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. От «материнской» Niva Legend версия Bronto отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, а также главной парой с увеличенным передаточным числом 4,1. Кроме того, «Бронто» имеет дорожный просвет в 240 мм и улучшенную геометрию кузова, а еще усиленную заднюю ось и доработанные амортизаторы с увеличенными ходами в передней и задней подвесках.



