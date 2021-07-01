Новый Cadillac Escalade стартует на российском рынке

Российские дилеры Cadillac сегодня, 1 июля, начинают продажи флагманского внедорожника Escalade пятого поколения. Стоимость новинки составляет от 7 млн 777 тыс. 777 рублей, сообщает пресс-служба GM Россия.

На российский рынок Cadillac Escalade выходит с новым двигателем V8 объемом 6.2 л, мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 624 Нм. С таким силовым агрегатом полноразмерный внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч за 6,6 сек. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением Electronic Precision Shift.

Cadillac Escalade получил абсолютно новую адаптивную пневматическую подвеску Air Ride Adaptive Suspension, новую независимую многорычажную заднюю подвеску и задний дифференциал с электронной автоматической блокировкой.

В новом Escalade сохраняются фирменные вертикальные световые элементы Cadillac, но добавляется также горизонтально расположенная передняя оптика. Задние фонари отличаются трехмерной внутренней структурой гравированными элементами. Внедорожник оснащается 22-дюймовыми колесами в базовой комплектации. Кроме того, впервые на модели Escalade предлагаются комплектации Sport и Sport Platinum, отличительными чертами которых являются черная облицовка радиатора и черные декоративные элементы по всему кузову.

Новая конструкция рамы позволила значительно расширить внутреннее пространство Escalade, обеспечив на 40% больше места для ног пассажиров третьего ряда сидений (886 мм) и на 68% больше максимального грузового пространства за третьим рядом (722 л) в модели стандартной длины. Такое расширение пространства также достигается за счет удлинения колесной базы до 3071 мм и увеличения общей длины автомобиля, которая составляет теперь 5382 мм.

Интерьер нового Cadillac Escalade отличает изогнутый OLED-дисплей с общей диагональю более 38 дюймов(965 мм) и разрешением 8К. Система включает в себя три экрана: 7,2-дюймовую (183 мм) сенсорную панель управления информационным центром, расположенную слева от водителя, 14,2-дюймовый (361 мм) дисплей комбинации приборов за рулевым колесом и 16,9-дюймовый (429 мм) экран информационно-развлекательной системы справа от водителя.

Среди систем для комфорта и безопасности водителя и пассажиров стоит отметить функцию дополненной реальности для навигационной системы, систему камер кругового обзора с высоким разрешением 2К, систему ночного видения, новую мультимедийную систему для пассажиров второго ряда с двумя отдельными 12,6-дюймовыми(320мм) сенсорными дисплеями с навигацией, а также возможностью трансляции игр, музыки и видео через входы HDMI и USB. Кроме того, новый Cadillac Escalade получил аудиосистему AKG Studio, которая в базовой комплектации включает в себя 19 громкоговорителей, в том числе большой закрытый сабвуфер. Опционально доступна версия с 36 громкоговорителями.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Cadillac