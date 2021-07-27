В России стартовали продажи новой Hyundai Creta | АВТОСТАТ

В России стартовали продажи новой Hyundai Creta

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В России стартовали продажи новой Hyundai Creta

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Российские дилеры Hyundai 26 июля начали официальные продажи нового компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. На старте продаж новинка будет доступна в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige –по цене от 1 млн 199 тыс. рублей до 1 млн 900 тыс. рублей. Автомобили в специальном исполнении Smart будут представлены позднее.

В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также будет предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Оригинальный внешний вид новой Creta для российского рынка выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Кроме того, Creta нового поколения оснащается уникальной опцией – омывателем камеры заднего вида, разработанным с учетом российских условий эксплуатации. Еще одним эксклюзивным предложением в классе станет панорамная крыша с люком. Наконец, Creta – вторая модель Hyundai на локальном рынке и первый представитель сегмента компактных кроссоверов с поддержкой инновационных телематических сервисов Bluelink, открывающих широчайший спектр возможностей дистанционного взаимодействия с автомобилем.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиценыsuvкроссоверыhyundaihyundai creta

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