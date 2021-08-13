Новая Hyundai Creta получила спецверсию Smart

Российские дилеры Hyundai начали прием заказов на новую спецверсию компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения – Smart. Стоимость новинки составляет 1 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобили Creta в исполнении Smart оснащаются бензиновым двигателем Nu 2.0 MPI мощностью 149,6 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП и системой полного привода HTRAC с функцией выбора режима движения Drive Mode Select.

Внешний вид Hyundai Creta в специальной версии Smart отличают хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на передний и задние бамперы, панорамная крыша с люком и стильные 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, у клиентов есть возможность заказать кроссовер Creta Smart с эффектной двухцветной окраской кузова.

Спецверсия Smart совмещает в себе максимальное оснащение модели Creta в комплектации Prestige, включая умные телематические сервисы Bluelink, с полным набором интеллектуальных систем безопасности Smart Sense. В него входят адаптивный круиз-контроль (SCC), система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), ассистент удержания автомобиля в полосе (LKA) и система удержания в центре полосы (LFA), система предотвращения фронтального столкновения на перекрестке (FCA-JT), система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA), система обзора слепых зон (BVM), система слежения за состоянием водителя (DAW), система безопасного выхода (SEW) и система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA).

Что касается опций комфорта, за оптимальную температуру в салоне отвечает климат-контроль, в холодное время года пригодятся функции подогрева руля, а также передних и задних сидений. Автомобили Creta Smart также оборудованы функцией подогрева лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Кроме того, в оснащение кроссовера Creta Smart входят мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система камер кругового обзора (SVM) в сочетании с передними и задними датчиками парковки, аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками, система бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, беспроводное зарядное устройство для смартфонов (стандарт Qi), USB-разъем для сидений второго ряда и розетка в багажном отделении. Наконец, покупателям Hyundai Creta в версии Smart доступны телематические сервисы Bluelink c бесплатным трехлетним периодом использования и возможностью подключения до пяти пользователей к управлению одним автомобилем.

Напомним, продажи новой Hyundai Creta стартовали на российском рынке с 26 июля. Стоит при этом отметить взрывной спрос на модель второго поколения: уже за первую неделю она разошлась тиражом в 579 экземпляров. Новинка доступна в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige – по цене от 1 млн 199 тыс. рублей до 1 млн 900 тыс. рублей. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta второго поколения для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна.

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Фото: Hyundai