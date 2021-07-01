Новый Chevrolet Tahoe поступил в продажу в России

Российские дилеры Chevrolet сегодня, 1 июля, начинают продажи внедорожника Tahoe нового поколения. Новинка предлагается в двух комплектациях – спортивной RST и Z71 для путешествий и бездорожья – по цене от 6 млн 099 тыс. рублей и 5 млн 999 тыс. рублей соответственно, с учетом предложения по программе Trade-in, сообщает пресс-служба GM Россия.

В обеих комплектациях новый Chevrolet Tahoe получил черные глянцевые акценты Black Ice во внешней отделке, боковые стационарные подножки и эмблемы Chevrolet черного цвета. Комплектации RST и Z71 отличаются дизайном колесных дисков (22” для комплектации RST, 20” – для Z71), рисунком решетки радиатора, декоративными элементами и некоторыми опциями оснащения. Так, например, в комплектацию Z71 входят система автоматического удержания автомобиля при спуске с горы и воздушный фильтр увеличенной производительности. В базовое оснащение обеих комплектаций входят светодиодные фары с опциональной функцией IntelliBeam – автоматическим переключением ближнего света на дальний при движении в темное время суток и отсутствии встречного потока автомобилей. Система помощи при маневрировании поможет контролировать прицеп – с камеры заднего обзора транслируется изображение с направляющими линиями на дисплей информационно-развлекательной системы. Электропривод двери багажного отделения с функцией открывания без рук доступен уже в базовом оснащении.

Стандартный набор систем активной и пассивной безопасности включает систему автоматического экстренного торможения, системы предупреждения о фронтальном столкновении и появлении объектов, движущихся поперечным курсом сзади, передние и задние датчики парковки, а также ряд новых функций, таких как: система кругового обзора с выводом изображения высокой четкости в 9 ракурсах и система обнаружениях пешеходов, находящихся как спереди, так и сзади. Кроме того, в базовую комплектацию входит активная система удержания в занимаемой полосе и система предупреждения о появлении объектов в «слепой» зоне.

Общая длина нового Chevrolet Tahoe увеличена на 169 мм и достигает 5351 мм, колесная база выросла на 125 мм до 3071 мм. В результате пространство для ног пассажиров третьего ряда сидений выросло на 254 мм, грузовое пространство за третьим рядом сидений увеличено на 66% и составляет 722 л, а при сложенных с помощью электропривода сиденьях второго и третьего рядов достигает 3481 л. Сиденья второго ряда сдвигаются на 140 мм вперед или назад для увеличения багажного пространства или пространства для ног.

Входящий в базовую комплектацию центральный цветной сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 10 дюймов (254 мм) позволяет с комфортом управлять новейшей мультимедийной системой Chevrolet Infotainment 3 Plus. Опционально доступна навигационная система и развлекательная система для пассажиров второго ряда с двумя независимыми сенсорными HD-дисплеями с диагональю 12,6 дюйма (320 мм). Помимо воспроизведения музыки, видео и игр, система позволяет обмениваться контентом между экранами, также пассажиры могут посылать точки навигации на главный дисплей информационно-развлекательной системы Chevrolet, предлагая водителю новый маршрут. В базовую комплектацию входит премиальная аудиосистема Bose Premium с 9 громкоговорителями и сабвуфером. Кроме того, автомобиль получил панорамный люк, оснащенный защитной шторкой с электроприводом.

Новый Chevrolet Tahoe оснащается новым двигателем V8 объемом 5,3 литра с системой отключения цилиндров Dynamic Fuel Management, мощностью 343 л.с. и крутящим моментом 512 Нм. С таким силовым агрегатом полноразмерный внедорожник способен ускоряться до 100 км/ч за 8,0 сек. Двигатель агрегатируется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с электронным селектором переключения передач кнопочного типа.

Совершенно новая адаптивная пневматическая подвеска Air Ride Adaptive Suspension входит в стандартную комплектацию нового Chevrolet Tahoe для российского рынка. Такое решение реализовано на автомобилях Chevrolet впервые: применяется на всех четырех колесах и оптимизирует дорожный просвет и плавность хода в зависимости от дорожных условий. При движении по автомагистрали пневматическая подвеска автоматически уменьшает высоту дорожного просвета для улучшения аэродинамики и экономии топлива. Отдельный режим уменьшения дорожного просвета предназначен для комфортной посадки и высадки пассажиров.

Также новый Chevrolet Tahoe оснащен адаптивной подвеской Magnetic Ride Control 4-го поколения, которая позволяет значительно снизить вибрации кузова и риск опрокидывания автомобиля. Помимо этого, в стандартное оснащение нового Chevrolet Tahoe входит двухскоростная раздаточная коробка с электронным управлением.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet