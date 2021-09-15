Новый Geely Atlas Pro поступил в продажу в России

Российские дилеры Geely сегодня, 15 сентября, начинают продажи нового кроссовера Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship+ – по цене от 2 млн 019 тыс. 990 рублей до 2 млн 184 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. Кроссовер Geely Atlas Pro оснащен 1,5-литровым турбированным мотором, преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением, системой мягкого гибрида 48V EMS и полным приводом.

Новый Geely Atlas Pro постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. По сравнению с родственной моделью Atlas передняя часть нового кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков. В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона.

Geely Atlas Pro получил инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в августе стал флагманский кроссовер Geely Atlas, чьи продажи выросли на 61% и составили 1266 машин. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в нашей стране. В целом российские дилеры Geely в августе реализовали 2165 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 14038 машин китайской марки (+86%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Geely