Genesis представил в России кроссовер GV70 и спорт-седан G70

Марка Genesis представила в Москве две новых модели – среднеразмерный кроссовер GV70 и обновленный спорт-седан G70. Новинки уже доступны для заказа в России как в бренд-пространстве Genesis Lounge, так и в официальных дилерских центрах, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроссовер Genesis GV70 предлагается в пяти комплектациях – Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate – по цене от 4 млн 150 тыс. рублей до 6 млн 150 тыс. рублей. Автомобиль доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л.с.) и 3,5 л (379 л.с.), а также с 2,2-литровым дизельным агрегатом (199 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Экстерьер GV70 отличают радиаторная решетка Crest Grille, фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике светодиодных линий, а также рельефные изгибы боковых поверхностей, которые указывают на родство с другими моделями бренда Genesis. Линия ниспадающей крыши сочетается с подчеркнутыми хромированной отделкой контурами окон и задней стойкой. Завершают внешний облик автомобиля раздвоенная задняя оптика Quad Lamps, интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы и задний спойлер, визуально продолжающий линию крыши.

Салон Genesis GV70 получил минимальное количество кнопок и сенсорный 14,5-дюймовый LCD-дисплей мультимедийной системы. Стоит также отметить такие элементы как аккуратные узкие воздуховоды системы кондиционирования, круглый селектор системы Shift-by-wire (SBW), и центральный блок управления климатом. Кроме того, кроссовер Genesis GV70 станет первой моделью бренда на российском рынке с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services, открывающих новые способы взаимодействия водителя и автомобиля.

Уже в базовой версии кроссовер оснащается 10 подушками безопасности, системами ABS+ESC, системой помощи при трогании на подъеме (HAC), полностью светодиодной оптикой, включая фары головного света, датчиком света, системой Smart Key с запуском двигателя кнопкой, системой переключения режимов движения Drive Mode, двухзонным климат-контролем, приборной панелью Supervision с 8-дюймовым цветным экраном, трехступенчатым подогревом передних сидений, креслом водителя с электрорегулировками в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора в 4 направлениях, навигационной системой с сенсорным дисплеем 14,5 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистемой с 9 динамиками, камерой заднего вида с динамическими указателями траектории движения, а также с телематической системой Genesis Connected Services.

Обновленный спорт-седан Genesis G70 доступен в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate – по цене от 3 млн 100 тыс. рублей до 4 млн 700 тыс. рублей. Модель впервые предлагается с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л.с, а также T-GDI, 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, доступном в 197-сильной и 247-сильной версиях. Двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже в базовой версии обновленный Genesis G70 традиционно оснащается системой полного привода. Впервые на российском рынке модель получила спортивные версии с задним приводом, доступным с двигателями объемом 2,0 л (247 л.с.) и 3,3 л (370 л.с.).

Обновленный Genesis G70 получил фирменные фары Quad Lamps, ставшие визитной карточкой всех автомобилей Genesis, и решетку радиатора в форме фамильного герба Crest Grille. Кроме того, внешний вид обновленного Genesis G70 отличают сдвоенные линии задних фонарей и крупная надпись Genesis на крышке багажника, а также хромированные патрубки выхлопной системы и диффузор заднего бампера.

Что касается интерьера Genesis G70, приборная панель Supervision с 8-дюймовым цветным экраном отличается высокой четкостью изображения и информативностью. Для более старших комплектаций предлагается новая полностью цифровая 3D-приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, отличающаяся еще большей функциональностью. В центре передней консоли разместился более крупный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, получивший обновленный пользовательский интерфейс. А двойные звукоизолирующие окна передних дверей значительно снижают уровень шума в салоне, повышая акустический комфорт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 2071 автомобиль, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года. В компании рассчитывают, что новые модели G70 и GV70 помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70. По прогнозам компании, новый среднеразмерный SUV сможет стать второй по популярности моделью Genesis в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Genesis