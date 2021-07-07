Volkswagen объявил цены на новый кроссовер Taos

Сегодня, 7 июля, стали известны цены на новую модель Volkswagen – кроссовер Taos. Как сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя, стартовая цена новинки на российском рынке составит 1 626 900 рублей. Автомобиль уже можно заказать у официальных дилеров Volkswagen. Кроссовер Volkswagen Taos на рынке РФ представлен в трех версиях: Respect (ее цена начинается от 1 626 900 рублей), Status (от 1 906 900 рублей) и Exclusive (от 2 099 900 рублей). Также для заказа доступна ограниченная серия JOY!, цена которой стартует с отметки 2 023 400 рублей (с учетом окраски «металлик»).

Новый кроссовер Taos в модельном ряду Volkswagen позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Он имеет длину 4417 мм, ширину – 1841 мм, высоту – 1602 мм. Покупателям он будет предложен с одним из двух моторов: атмосферным мощностью 110 л.с. и турбированным 150-сильным. Менее мощный двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической КП, а автомобиль в данном случае будет иметь только передний привод. В свою очередь, турбомотор агрегатируется 8-ступенчатой АКП (переднеприводное исполнение) или 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями (версия с полным приводом 4Motion). С какими моделями будет конкурировать Volkswagen Taos? Об этом подробно рассказали эксперты авторынка – с их мнениями можно ознакомиться здесь. Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (климат-контролем, датчиками парковки, камерами заднего вида, обогревом лобового стекла и др.) через сенсорные переключатели.