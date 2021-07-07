Volkswagen объявил цены на новый кроссовер Taos

Сегодня, 7 июля, стали известны цены на новую модель Volkswagen – кроссовер Taos. Как сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя, стартовая цена новинки на российском рынке составит 1 626 900 рублей. Автомобиль уже можно заказать у официальных дилеров Volkswagen.
Кроссовер Volkswagen Taos на рынке РФ представлен в трех версиях: Respect (ее цена начинается от 1 626 900 рублей), Status (от 1 906 900 рублей) и Exclusive (от 2 099 900 рублей). Также для заказа доступна ограниченная серия JOY!, цена которой стартует с отметки 2 023 400 рублей (с учетом окраски «металлик»).
Новый кроссовер Taos в модельном ряду Volkswagen позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Он имеет длину 4417 мм, ширину – 1841 мм, высоту – 1602 мм. Покупателям он будет предложен с одним из двух моторов: атмосферным мощностью 110 л.с. и турбированным 150-сильным. Менее мощный двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической КП, а автомобиль в данном случае будет иметь только передний привод. В свою очередь, турбомотор агрегатируется 8-ступенчатой АКП (переднеприводное исполнение) или 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями (версия с полным приводом 4Motion).
С какими моделями будет конкурировать Volkswagen Taos? Об этом подробно рассказали эксперты авторынка – с их мнениями можно ознакомиться здесь.
Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (климат-контролем, датчиками парковки, камерами заднего вида, обогревом лобового стекла и др.) через сенсорные переключатели.
Напомним, производство нового кроссовера Volkswagen Taos запущено на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Инвестиции Volkswagen Group Rus в производство Volkswagen Taos составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей). Специально для запуска данной модели было закуплено и установлено новое оборудование и построена автоматизированная технологическая линия в цехе сварки. Как отмечается, Нижний Новгород стал третьей в мире производственной площадкой, где производится новый Volkswagen Taos – модель также собирается в Пуэбле (Мексика) и в Хенераль-Пачеко (Аргентина).
Отметим, что в 1 полугодии нынешнего года российские дилеры Volkswagen реализовали 50761 легковой автомобиль, согласно данным АЕБ. Это на 33% больше, чем в январе – июне 2020-го. Таким образом, доля немецкой марки на нашем рынке по итогам 6 месяцев 2021 года составила 5,8%.
Какие еще модели могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Volkswagen
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