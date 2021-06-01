Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы Volkswagen Taos в России?»

Новый Volkswagen Taos, который уже выпускается в России, в ближайшее время поступит в продажу. Какое место на рынке SUV займет этот компактный кроссовер и кто станет его главными конкурентами? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Volkswagen Taos – компактный кроссовер бюджетного сегмента, что и стало определяющим фактором при выборе российского рынка для продаж новой модели бренда. Недорогие городские внедорожники – наиболее популярные автомобили у россиян. Рынок SUV на сегодняшний день является наиболее растущим не только в отношении потребительского спроса, но и в появлении новых моделей.

По своему дизайну новинка немецкого бренда – перелицованная версия Skoda Karoq, с теми же бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.). Отличается же Volkswagen Taos от чешского одноклассника длиной, в дизайне же практически идентичен – вплоть до задних окошек, которые для американской версии все-таки изменили. Такая схожесть двух кроссоверов неслучайна: Skoda Karoq достаточно востребован в России, и видимо, Volkswagen рассчитывает, как минимум, на аналогичный объем продаж Taos. Skoda Karoq пользуется популярностью за счет топливной экономичности, качества управляемости, надежной тормозной системы. По прогнозам, стартовые цены на новинку будут выше, чем на Skoda Karoq.

Пока даже примерных планов по реализации Taos концерн Volkswagen не озвучивал, но думаю, что у него нет цели переманить аудиторию у какой-то из своих же моделей – Tiguan или Karoq. Volkswagen Taos, скорее, станет новинкой, которая привлечет новых клиентов, и запускается для расширения ассортимента компании. Конкурентами же Volkswagen Taos станут бюджетные кроссоверы – KIA Seltos, которую новинка превосходит по габаритам, и Hyundai Creta, которого явно обойдет по стоимости.

Игорь Осипов, руководитель отдела продаж, Фольксваген Центр Внуково:

- Volkswagen Taos добрался до России с задержкой после премьеры на других рынках, что связано с несколькими факторами. Во-первых, автомобиль нужно было адаптировать к условиям российского рынка по набору комплектаций и опций. Во-вторых, необходимо было наладить локальное производство, чтобы иметь конкурентную цену. Именно из этого и вытекает унификация со Skoda Karoq, для усиления ценового преимущества на локальном рынке, и это поможет обеим моделям.

Потенциал у Volkswagen Taos очень высокий: уже с момента старта продаж он займет уверенное третье место по объему реализации в модельном ряду Volkswagen, сразу за автомобилями Polo и Tiguan. В дальнейшем Taos может и потеснить старшего брата в лице Tiguan. Небольшую часть покупателей, которые выбирают Tiguan, он заберет на себя, но в большей степени сможет привлечь новых покупателей в бренд Volkswagen, заняв пустующую нишу.

На рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция: например, KIA Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, Renault Arkana и соплатформенный Skoda Karoq. Но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить – адаптивные светодиодные фары с функцией переключения дальнего света на ближний, цифровая приборная панель 10 дюймов, адаптивный круиз-контроль с функциями «Stop&Go» и ассистентом дистанции в пробке, система мониторинга слепых зон и удержания в полосе и т.д. Стоимость нового автомобиля находится в диапазоне между бестселлерами марки в России Polo и Tiguan. Максимальная комплектация Taos будет пересекаться по цене с начальными версиями Tiguan. Разводить Taos и Karoq будут так же, как Polo и Rapid. Volkswagen – пакетные автомобили, Skoda – наборные. И главное отличие – это, конечно, дизайн салона и кузова.

Мы уверены, что модель Taos с самого начала продаж на российском рынке станет очень популярна и востребована покупателем. Безусловно, те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как KIA Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.

Максим Васильев, директор по продажам, «АВИЛОН Volkswagen»:

- Сейчас сегмент компактных кроссоверов набирает огромный ход в России и в высоком спросе среди покупателей: большое количество производителей пытается выпустить свои модели в этом сегменте. Именно поэтому потенциал Taos в нашей стране достаточно велик, это точно будет один из объемообразующих автомобилей Volkswagen. Предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать, так как продажи Volkswagen Taos нарастят объем и увеличат долю рынка марки в целом. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen.

Причин, по которым Volkswagen Taos добрался до нас только сейчас, хотя был презентован около года назад, несколько: во-первых, это связано с необходимостью подготовки конвейерной линии ГАЗ в Нижнем Новгороде, где и начала выпускаться данная модель. Во-вторых, в период разработки Taos готовилась к выходу обновленная версия Tiguan: с технической точки зрения возникает ряд сложностей при одновременном запуске в производство двух новых моделей – рестайлингового Tiguan и Taos, поэтому было принято решение сначала выпустить обновленную версию, после чего запускать сборку нового кроссовера.

Основными конкурентами Volkswagen Taos являются, безусловно, «соклассники» из массового сегмента, которые имеют компактные размеры и большой объем продаж на рынке. На данный момент нам еще не обозначены окончательные цены, но в ценовом позиционировании автомобиль не будет сильно отличаться от конкурентов, борьба будет плотной. Относительно технических характеристик можно сказать, что Volkswagen Taos сочетает все преимущества и инженерные идеи, которые марка ранее применяла в своих моделях, и предлагает обширные возможности модификаций и сочетания силовых агрегатов. Клиенты могут приобрести автомобиль с атмосферным мотором или современным турбодвигателем, с передним приводом или полным, классической 8-ступенчатой коробкой передач или роботизированной DSG – не многие марки массового сегмента в этом классе предлагают такой обширный выбор.

Volkswagen имеет большой объем продаж на рынке SUV, появление компактного кроссовера Taos немного встряхнет сегмент и даже, вполне вероятно, отнимет серьезную долю у «соклассников», которые представлены у конкурентов, за счет статуса марки в целом, силы бренда, как говорится, надежности автомобилей и гарантийных обязательств перед клиентами, а также, конечно, технических характеристик самого кроссовера и широкому выбору опций – покупатели смогут подобрать для себя то, что они хотят видеть в своем автомобиле и воплотить по максимуму все свои желания. Его стоит бояться, потому что Taos хорош как по внешним параметрам, так и по техническим характеристикам. При получении официальных прайсов можно будет смело ставить Taos в ряд лидеров в данном сегменте. Однако только со временем станет понятно, насколько автомобиль успешен на рынке и среди конкурентов.